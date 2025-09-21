Noch ohne Rückkehrerin Giulia Gwinn haben die Fußballerinnen des FC Bayern München den Auftakt in die Oktoberfest-Wochen verpatzt. Am Tag der Wiesn-Eröffnung ließ der Doublesieger beim 0:0 gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena zahlreiche Chancen und den möglichen Sprung an die Tabellenspitze liegen. Gwinn, erstmals seit ihrer bei der EM erlittenen Knieverletzung wieder im Kader, kam nicht zum Einsatz.