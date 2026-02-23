53 Minuten lang deutete sich eine Überraschung an. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielten selbstbewusst, gut durchdacht, sie führten. Klara Bühl wirkte schon ganz entnervt, der FC Bayern würde doch nicht etwa tatsächlich...? Aber dann schoss Torhüterin Stina Johannes beim Abschlag Jovana Damnjanovic an, die glich aus, traf 110 Sekunden später erneut, und nach 95 Minuten stand es 4:1 für München. Überraschung vertagt, wieder mal.