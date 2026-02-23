53 Minuten lang deutete sich eine Überraschung an. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielten selbstbewusst, gut durchdacht, sie führten. Klara Bühl wirkte schon ganz entnervt, der FC Bayern würde doch nicht etwa tatsächlich...? Aber dann schoss Torhüterin Stina Johannes beim Abschlag Jovana Damnjanovic an, die glich aus, traf 110 Sekunden später erneut, und nach 95 Minuten stand es 4:1 für München. Überraschung vertagt, wieder mal.
MeinungFußballJetzt erdrückt der FC Bayern auch noch die Frauen-Bundesliga
Kommentar von Anna Dreher
Lesezeit: 3 Min.
Die Münchnerinnen möchten mit den Spitzenteams der Champions League mithalten – und sind im Nebenjob in der Bundesliga haushoch überlegen.
