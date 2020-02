Bis zum Ende der Winterpause vergehen für die Fußballerinnen des FC Bayern München nur noch wenige Tage, am Sonntag steht das erste Spiel an, auswärts bei Bayer 04 Leverkusen (14 Uhr, Magenta Sport). Die Vorbereitung lief gut, sagt Trainer Jens Scheuer, die Mannschaft sei noch mal enger zusammengewachsen bei den Einheiten im winterlichen München und im sommerlichen Doha. Und womöglich wird die gute Stimmung auf und neben dem Platz sogar noch besser werden die Tage. Denn während Verteidigerin Alexandra Riley sich aus München ins US-amerikanische Orlando verabschiedet hat, wird Nationalspielerin Lea Schüller zur kommenden Saison zum derzeitigen Tabellendritten der Bundesliga wechseln. Damit ist sie die siebte deutsche Nationalspielerin im Münchner Kader. Die 22 Jahre alte Stürmerin vom Ligarivalen SGS Essen erhält einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2023. Ihr Kontrakt in Essen läuft diesen Sommer aus. "Es bedeutet mir sehr viel, den Schritt nach München gemacht zu haben", sagte Schüller, die in 19 Länderspielen bislang zehn Tore erzielt hat und in der Liga mit elf Treffern auf Platz vier der Liste der besten Torjägerinnen liegt.

