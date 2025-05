Seit der FC Bayern Mitte April überraschend die Trennung von seinem Frauen-Trainer Alexander Straus bekanntgegeben hatte, schwebte diese Frage über dem Münchner Campus-Gelände. Auch am letzten Bundesliga-Spieltag gegen die SGS Essen war das so. Die Fußballerinnen feierten auffällig lange ihren dritten Ligasieg in Serie. Die Meisterschale ist in dieser Saison mit dem Pokal gar als Double-Paket in die Vitrine gestellt worden. Dazu gab es, fast vergessen, noch den Supercup. Sie beendeten also vergangenen Sonntag die erfolgreichste Runde ihrer Klubgeschichte. Aber die Euphorie darüber allein war nicht der Grund, warum manche Spielerinnen lange zusammen auf dem Rasen saßen. Der Abschluss der Bundesligasaison markierte schließlich den Beginn eines neuen Kapitels, von dem nicht ganz klar ist, ob es so viele schöne Episoden bereithält wie das endende. Also: Wie geht es weiter?