Von Christoph Leischwitz

Nein, sagt Alexander Straus, man müsse am Mittwochabend nicht gewinnen, um die Gruppenphase der Champions League zu überstehen, "aber wir wollen gewinnen", sagt der Trainer des Frauenteams beim FC Bayern München. Allerdings handelt es sich beim Gegner FC Barcelona "um die zurzeit wahrscheinlich beste Mannschaft in Europa", stellt Abwehrspielerin Carolin Simon fest, das Hinspiel vor knapp zwei Wochen ging auch klar 0:3 verloren. Während also ein Sieg der Bayern-Frauen eine Überraschung wäre, dürfte hingegen eine gute Stimmung schon gesichert sein: Die Bayern tragen das Spiel in der Fröttmaninger Arena aus, und es steht schon fest, dass der Heimspiel-Zuschauerrekord gebrochen wird, der bislang bei 13 000 Besuchern stand.

Bereits am Dienstag hatte der Münchner Verein bekanntgegeben, für das Spiel (21 Uhr/Dazn) 20 000 Tickets verkauft zu haben. Es ist das letzte Spiel des Kalenderjahres in der Arena, eine Partie, für die nach dem NFL-Spiel Mitte November aktuell auch noch einmal ein neuer Rasen verlegt wurde. Schon beim Hinspiel im Camp Nou in Barcelona mit 47 000 Zuschauern sei die Stimmung "Wahnsinn" gewesen, erklärt Carolin Simon, vor den eigenen Fans sei es nun "unsere Aufgabe, die Bühne zu nutzen", um den Frauenfußball noch beliebter zu machen. Verletzt fehlen wird im Aufgebot die Nationalspielerin Linda Dallmann.