Mit einem Kraftakt beim 1. FC Union Berlin haben die Fußballerinnen des FC Bayern vorzeitig den Gewinn der deutschen Meisterschaft perfekt gemacht. Nach dem 19. Sieg in der Frauen-Bundesliga nacheinander – Vereinsrekord – sind die Münchnerinnen bei noch vier ausstehenden Spielen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Drei Tage nach dem Titelgewinn der Männer besiegelte ein mühsam erkämpftes 3:2 (1:1) in der Alten Försterei die achte Meisterschaft insgesamt und die vierte nacheinander. Den Siegtreffer erzielte die zuletzt angeschlagene und in Berlin eingewechselte Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn – auf Vorlage von Klara Bühl, die ebenfalls ihr Comeback feierte.

Vor dem Hinspiel in der Champions League an diesem Samstag in München gegen den FC Barcelona gingen die Bayern-Spielerinnen früh durch ein Tor von Edna Imade in der achten Minute in Führung. Nur 180 Sekunden später war der Vorsprung futsch: Sophie Weidauer (11.) hatte mit einem Solo übers halbe Feld ausgeglichen. Nach der Pause traf Bayerns Barbara Dunst (50.), doch erneut kamen die Berlinerinnen durch einen Treffer von Lia Kamber (77.) zurück. Bayern-Coach José Barcala nutzte die Gelegenheit fürs Comeback der Nationalspielerinnen Bühl, die sich Anfang März verletzt hatte, und Gwinn – das zahlte sich aus.

Doch leicht machten es die Unionerinnen dem FC Bayern nicht. Von den 21 Partien bis zum Auftritt in der legendären Alten Försterei hatte das Bayern-Ensemble 20 gewonnen. Am 20. September vergangenen Jahres hatten sich die Münchnerinnen daheim eine Nullnummer gegen den FC Carl Zeiss Jena geleistet.

Unbeeindruckt auch von den 81 geschossenen und nur sechs kassierten Toren der Bayern begannen die Berlinerinnen, die ihrerseits auch seit fünf Spielen nicht mehr verloren hatten. Der Versuch, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und das Spiel zu kontrollieren, schien aber nach wenigen Minuten fehlgeschlagen. Aus kurzer Distanz spitzelte Imade den Ball ins Tor.

Das Team von Trainerin Ailien Poese musste sich erst mal schütteln. Doch ein Ballverlust von Bayerns Dunst etwa auf Höhe der Mittellinie und ein Sprint übers halbe Feld von Weidauer bescherten prompt eine neue unerwartete Wendung. Und die Münchnerinnen taten sich schwer. Auch nach der Pause stemmten sich die Gastgeberinnen gegen eine Niederlage. Dunst, die beim Gegentor den Ball verloren hatte, traf zur erneuten Führung. Doch Berlin hielt dagegen. Nun traute sich Kamber etwas – und wuchtete den Ball ins Bayern-Tor. Es wurden bange Minuten für die Bayern mit einem Happy End.