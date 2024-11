Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Fußballerinnen des FC Bayern München eilen in der Champions League weiter von Sieg zu Sieg. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann auch die dritte Partie mit 3:0 (2:0) gegen Vålerenga Oslo. Die Münchnerinnen führen die Tabelle der Gruppe C souverän mit neun Punkten an. Zuvor war der deutsche Meister mit einem 5:2 gegen den FC Arsenal und einem 2:0 bei Juventus Turin in die Königsklassen-Saison gestartet.

Die Bayern übernahmen schnell die Spielkontrolle auf dem Vereins-Campus. Pernille Harder brachte ihr Team bereits in der 10. Minute per Kopfball in Führung. Nationalspielerin Giulia Gwinn (17.) erhöhte noch vor der Pause per Strafstoß auf 2:0 gegen die Norwegerinnen. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der Tabellendritte der Bundesliga das Spiel, ließ aber viele hochkarätige Chancen ungenutzt. Sarah Zadrazil (90.+2) besorgte spät den 3:0-Endstand. Am 21. November (18.45 Uhr) tritt der FC Bayern zum Rückspiel in Norwegen an.

Am Mittwoch geht die Champions-League der Frauen weiter, dann tritt Wolfsburg im Gruppenspiel bei Galatasaray Istanbul an. Dem Bundesliga-Tabellenführer fehlen allerdings wichtige Spielerinnen: Kapitänin Alexandra Popp leidet an Erkältungssymptomen, ihr Einsatz ist ungewiss; definitiv ausfallen werden am Mittwoch (18.45 Uhr/Dazn) Abwehrchefin Marina Hegering wegen Knieproblemen, die erkältete Lena Lattwein und Tabea Sellner wegen Wadenproblemen.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt steht Wolfsburg unter Zugzwang. „Wir wissen, wie wichtig die Punkte gegen Galatasaray sind“, sagte Trainer Tommy Stroot. Auch im Rückspiel in einer Woche ist ein bestenfalls deutlicher Sieg nötig, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, denn AS Rom und Olympique Lyon liegen in der Gruppe A mit jeweils sechs Punkten vorn. Trotz der Ausgangslage reist der zweimalige Titelträger als Favorit in die Türkei. Galatasaray sei ein Neuling in der Champions League, sagte Stroot, dennoch habe das Team „eine individuelle Qualität vor allem in Offensivaktionen“. In der Bundesliga hat der VfL zuletzt fünf Siege nacheinander verbucht. Das Spiel wird im Atatürk-Olympiastadion ausgetragen, das über 75 000 Plätze verfügt.