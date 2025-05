Schon vor dem letzten Saisonspiel des FC Bayern gingen die Feierlichkeiten weiter, die rund um den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals bereits seit Wochen laufen. Knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff legte ein DJ auf. Die gute Stimmung konnten auch die vielen Abschiede nicht trüben. Dabei verdrückte Linda Sembrant, die eineinhalb Jahre in München gespielt hat, schon vor der Partie die ersten Tränen. Magou Doucouré, Tainara, Weronika Zawistowska und Michelle Ulbrich werden den Verein ebenfalls verlassen. Wie auch Alexander Straus, der in den USA ab Juni die Fußballerinnen von Angel City FC trainiert. Der erfolgreichste Coach der Bayern-Frauen hinterlässt eine große Lücke.

Das bestätigten auch seine Spielerinnen nach dem 3:0 gegen die SGS Essen. Klara Bühl sprach von einem emotionalen Abschied. Kapitänin Glodis Viggosdottir sagte, sie finde es „seltsam“, dass ihr Trainer bald nicht mehr da sein werde. Straus, der vor den Mikrofonen neben ihr stand, erinnerte an Jupp Heynckes, der die Männer insgesamt viermal trainierte. Kommt Straus also irgendwann wieder? Am Sonntag jedenfalls stand erstmal die Trennung im Fokus – und die Feierlichkeiten nach einer Rückrunde ohne Punktverlust. Begleitet von den „Double-Sieger“-Rufen der Fans überreichte Bundestrainer Christian Wück nach dem Abpfiff die Medaillen und DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch die Meisterschale.

Passend zu dieser Saison hatte Pernille Harder nach gut 20 Minuten die ersten guten Chancen. Die 1:0-Führung folgte nach einer Co-Produktion von Klara Bühl und Lea Schüller, die wie so oft per Kopfball traf. Auch am zweiten Tor kurz vor der Pause war Klara Bühl beteiligt. Nach ihrer Ecke jubelten die Münchnerinnen wieder nach einem Kopfball, diesmal allerdings von Pernille Harder. Lea Schüller bestätigte dann noch ihre gute Form, das 3:0 erzielte sie, nachdem sie einen Abschlag der Essener Torhüterin geblockt hatte.

In der Schlussphase hätte das Ergebnis angesichts mehrerer Chancen noch höher ausfällen können. Das Resultat aber war an diesem Nachmittag ohnehin zweitrangig. Ein letztes Mal kamen Ulbrich, Zawistowska und Sembrant zum Einsatz, dann wurde gefeiert, Lena Oberdorf verteilte mit einer Trikotkanone Geschenke an die Zuschauer, während die anderen Spielerinnen mit Skibrillen durch Lametta hüpften. Als sie gegen Freiburg vorzeitig die Meisterschaft gewonnen hatten, trugen sie Sonnenbrillen mit der Aufschrift „Champions“. Der Trend geht also zu größeren Modellen. Wobei: Viel größere Brillen dürften die Münchnerinnen für die Feier auf dem Marienplatz nächsten Sonntag kaum finden.