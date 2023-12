Kommentar von Martin Schneider

Ein unter Fußballern gefürchtetes Unheil ist der sogenannte "Sportstudio-Fluch". Dieser betrifft zuverlässig Gäste der bekannten ZDF-Sendung am Samstagabend und äußert sich dahingehend, dass der Eingeladene just am Mittag vor dem Besuch ein unerwartetes Negativerlebnis verkraften muss. Leon Goretzka war am Samstag das neueste Opfer.