Von Carsten Scheele

Manuel Neuer

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Schrader/AP)

Kassiert - insbesondere für den Geschmack von Manuel Neuer - einige Gegentore zu viel in der Saison. In der Liga erst zweimal zu Null, bei dieser Bilanz blieb es auch am Sonntag: Ein Kopfball, viel zu lässig verteidigt, und dann auch noch durch diesen Hinteregger, der so gerne gegen Neuer und die Bayern trifft. Um Neuers Laune war es damit geschehen, schon lange, bevor Kostic ihn auch noch ein zweites Mal bezwang.