Es passiert nicht so oft, dass Vincent Kompany unter Kollegen in der Bundesliga einen Weggefährten aus seiner Fußballerkarriere trifft. Der Belgier hat schließlich seine Höhepunkte als Spieler für Manchester City in der Premier League erlebt, in Deutschland tätige Trainer haben solche Biografien eher selten zu bieten. Am Samstag war es aber mal so weit: Kompany begrüßte Albert Riera, einst Flügelspieler des FC Liverpool, sehr herzlich. „Er war ein Spieler, der viel hin- und hergelaufen ist und viel Energie hatte. So wie ich mich erinnern kann, hatte er gute Flanken“, hatte der Trainer des FC Bayern vor dem Spiel gesagt.