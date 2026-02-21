Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern gegen FrankfurtZwei Tore verschenkt und trotzdem gewonnen

Lesezeit: 3 Min.

Aleksandar Pavlovic erzielte die Münchner Führung gegen Frankfurt - unter Mithilfe des Eintracht-Keepers.
Aleksandar Pavlovic erzielte die Münchner Führung gegen Frankfurt - unter Mithilfe des Eintracht-Keepers. (Foto: Harry Langer/dpa)

Der FC Bayern schlägt Eintracht Frankfurt 3:2, spielt dabei 70 Minuten souverän – und lädt die Gäste dann mit zwei Fehlern ein, die Partie noch mal spannend zu machen.

Von Sebastian Fischer

Es passiert nicht so oft, dass Vincent Kompany unter Kollegen in der Bundesliga einen Weggefährten aus seiner Fußballerkarriere trifft. Der Belgier hat schließlich seine Höhepunkte als Spieler für Manchester City in der Premier League erlebt, in Deutschland tätige Trainer haben solche Biografien eher selten zu bieten. Am Samstag war es aber mal so weit: Kompany begrüßte Albert Riera, einst Flügelspieler des FC Liverpool, sehr herzlich. „Er war ein Spieler, der viel hin- und hergelaufen ist und viel Energie hatte. So wie ich mich erinnern kann, hatte er gute Flanken“, hatte der Trainer des FC Bayern vor dem Spiel gesagt.

