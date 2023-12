Von Martin Schneider, Frankfurt am Main

Wenigstens einen Fehler haben die Spieler des FC Bayern an diesem Tag nicht gemacht. Als der Schlusspfiff ertönte und die Klatsche in Frankfurt feststand, da machte sich die Mannschaft sofort auf den Weg zu den eigenen Fans. Bei der bisher einzigen Saisonniederlage im DFB-Pokal in Saarbrücken verschwanden viele Spieler direkt in der Kabine, was noch mehr Unmut provozierte. Diesmal erfolgte der kollektive Gang zu den Anhängern. Und während die Bayern-Spieler bedröppelt auf dem Rasen standen und sich zumindest aus der eigenen Kurve Zuspruch abholten, stimmten die Frankfurter Fans eine wunderschöne A-Capella-Version ihrer Vereinshymne "Im Herzen von Europa" an. Darin gibt es die für diesen Tag sehr passende und als Aufforderung an die eigene Mannschaft gemeinte Zeile: "Schieß noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein"