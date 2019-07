30. Juli 2019, 22:22 Uhr FC Bayern Mächtiger Rüffel beim Sommerkick

Beim Vorbereitungskick gegen Fenerbahce präsentiert sich der FC Bayern in starker Verfassung.

Doch hinter den Kulissen gibt es erneut Ungereimtheiten zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Trainer Niko Kovac wegen Leroy Sane.

Aus dem Stadion von Benedikt Warmbrunn

Der erste Auftritt der neuen Saison vor eigenem Publikum begann mit Pfiffen. Der Ball rollte nach mehr als zwei Monaten wieder in der Münchner Arena, gleich auch in den Reihen des FC Bayern, doch jeder Ballkontakt wurde begleitet von Pfiffen, wie sie in der Arena sonst nur bei einem 0:2 zur Halbzeit oder einem 0:3 beim Abpfiff zu hören sind. Nun kamen die Pfiffe nicht vom eigenen Anhang, sondern von dem des Gegners, von Fenerbahce Istanbul, der zumindest akustisch an diesem Abend ein Sympathieplus zu haben schien. Aber in diesen Wochen der Ungewissheit des FC Bayern bleibt als Eindruck: Es geht gleich wieder unruhig los.

6:1 (5:0) endete am Dienstagabend das Testspiel gegen Istanbul, und weil die Partie das sog. Halbfinale beim sog. Audi Cup war, darf der FC Bayern an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) das sog. Finale des Vorbereitungsturnieres bestreiten. Gegner ist dann Tottenham Hotspur, das sein Halbfinale 1:0 gegen Real Madrid gewonnen hatte. Gegen Istanbul spielte der FC Bayern durchaus flotten Fußball, doch um Fußball ging es an diesem Abend nur am Rande, wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison, dem Supercup am Samstag bei Borussia Dortmund. Es ging wie auch schon in den letzten Wochen der vergangenen Saison darum, wie die Stimmung im Klub zurzeit ist.

Und der FC Bayern, der sich am Dienstag den eigenen Fans präsentiert hat, ist weiterhin weit davon entfernt, harmonisch und geschlossen aufzutreten. Begonnen hatte der Tag mit einer Unruhe, für die in diesem Fall kein Klubmitarbeiter verantwortlich war. Nach dem Anschwitzen am Vormittag hatte ein Mann den Trainingsplatz gestürmt und laut Bild Trainer Niko Kovac an den Füßen gepackt. Die Sicherheitskräfte beruhigten die Lage, um 12.15 wurde die Polizei gerufen und sprach gegen den Mann einen Platzverweis aus. Da dieser kurz danach erneut auf das Gelände wollte, nahm ihn die Polizei vorübergehend mit auf die Wache.

Die für das Vereinsklima viel größere Unruhe hatte kurz vor dem Anpfiff Karl-Heinz Rummenigge verursacht. Der Klubboss hat in den vergangenen Monaten keine Gelegenheit ausgelassen, die Position des eigenen Trainers zu hinterfragen. Gerne verweigerte er ihm eine Jobgarantie, gerne erinnerte er auch an das verlorene Achtelfinale in der Champions League gegen den FC Liverpool. Auf der USA-Reise in der Monatsmitte hatte Rummenigge sich dann versöhnlicher gegeben. Zurück in der Heimat verschärfte er die Tonlage gegenüber Kovac wieder.

Der Trainer hatte dem ZDF am Wochenende gesagt, dass er "sehr zuversichtlich" sei, dass der Klub Leroy Sané verpflichten werde, jenen Außenstürmer, um den sich der FC Bayern seit zwei Monaten bemüht. "Den möchten wir", hatte Kovac gesagt. Und: "Ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können."