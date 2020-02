Der FC Bayern hat in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea mit 3:0 gewonnen. Serge Gnabry war mit zwei Treffern erneut der Mann des Tages in London, bereits in der Vorrunde traf er beim 7:2 gegen Tottenham vierfach. Dazu erzielte Robert Lewandowski zum ersten Mal seit zwei Jahren in der K.o.-Phase ein Tor. Durch das Ergebnis hat der FC Bayern eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am 18. März in München.

In der 51. Minute leitete Thiago mit einem starken Pass auf Gnabry den Angriff zum 1:0 ein. Gnabry spielte Robert Lewandowski an, der wiederum uneigennützig in die Mitte auf Gnabry ablegte, der nur noch einzuschieben brauchte. Nur drei Minuten später bereitete wieder Lewandowski den Treffer vor. Der Pole spielte Gnabry in den Lauf, der aus 13 Metern platziert ins Eck schoss. In der 76. Minute brach er seinen eigenen Fluch: Seit sieben K.o.-Spielen in der Champions League wartete Lewandowski auf einen eigenen Treffer - nach Vorlage von Davies ist diese Zählerei nun beendet. Zudem sah Chelseas Marcos Alonso in der 83. Minuten die rote Karte nach einem Ellbogenschlag gegen Lewandowski.

In der ersten Halbzeit erspielte sich der FC Bayern bereits viele gute Chancen. Robert Lewandowski scheiterte mehrfach an Chelsea-Torhüter Willy Caballero, Thomas Müller köpfte kurz vor der Pause mit dem Hinterkopf an die Latte. Die Londoner hatten nach Bayern-Patzern gute Gelegenheiten. Nach einem Fehlpass von Manuel Neuer hatte der Nationaltorhüter Glück, dass Mounts Hereingabe niemanden erreichte. In der 43. Minute tanzte Marcos Alonso Benjamin Pavard aus und kam gefährlich zum Abschluss, Neuer parierte.

Bayern-Trainer Hansi Flick vertraute in der Startelf Jérôme Boateng und Thomas Müller, Lucas Hernandez und Leon Goretzka blieben zunächst auf der Bank, ebenso Philippe Coutinho, der in der 66. Minute für den verletzten Coman ins Spiel kam.