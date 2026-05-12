Prügeleien unter Münchner Fußballfans kommen immer wieder vor, ein Fall vom vergangenen Wochenende hat allerdings besonderes Aufsehen ausgelöst – er stellt einen bislang nicht dagewesenen Tabubruch dar. Denn beim Opfer handelt sich um alles andere als einen gewaltbereiten Fan, sondern um einen 54-jährigen, bundesweit bekannten Fußballanhänger, der zugleich als Fanbeauftragter ein Mitarbeiter des FC Bayern München ist. Am Sonntagabend war der Münchner nach SZ-Informationen mit seiner Ehefrau nach dem Basketballspiel der Bayern gegen die Baskets Oldenburg von mutmaßlichen 1860-Randalierern abgepasst worden.