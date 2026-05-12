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FC Bayern und 1860 MünchenEin Fall von Fangewalt, der besonderes Aufsehen auslöst

Lesezeit: 2 Min.

Berühmt: eine „Red Munichs“-Fahne (rechts im Bild).
Berühmt: eine „Red Munichs“-Fahne (rechts im Bild). IMAGO/Sven Leifer/IMAGO/foto2press

Ein noch nicht dagewesener Tabubruch: Ein Fanbeauftragter des FC Bayern ist mit seiner Ehefrau unterwegs, als er von mutmaßlichen 1860-Randalierern angegriffen wird.

Von Christoph Leischwitz

Prügeleien unter Münchner Fußballfans kommen immer wieder vor, ein Fall vom vergangenen Wochenende hat allerdings besonderes Aufsehen ausgelöst – er stellt einen bislang nicht dagewesenen Tabubruch dar. Denn beim Opfer handelt sich um alles andere als einen gewaltbereiten Fan, sondern um einen 54-jährigen, bundesweit bekannten Fußballanhänger, der zugleich als Fanbeauftragter ein Mitarbeiter des FC Bayern München ist. Am Sonntagabend war der Münchner nach SZ-Informationen mit seiner Ehefrau nach dem Basketballspiel der Bayern gegen die Baskets Oldenburg von mutmaßlichen 1860-Randalierern abgepasst worden.

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