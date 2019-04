Sven Ulreich

Ersetzt derzeit mal wieder Manuel Neuer, wird die Zahl der Vertretungseinsätze der vergangenen Bundesliga-Saison (29!) allerdings nicht mehr erreichen. Kommt jetzt immerhin auf fünf Liga-Spiele in dieser Saison. "Auf den Sven können wir uns verlassen", sagte Niko Kovac unter der Woche, und gegen Bremen falsifizierte der Torwart diese These zumindest nicht. Lieferte im Spiel mit dem Ball am Fuß zwar keinen Auftritt, der es in Lehrvideos schaffen wird. Kam dafür zweimal gut raus, als es brenzlig war. Ansonsten so frei von Beschäftigung, dass er sich in der zweiten Hälfte mit kleinen Hüpfern warmhielt