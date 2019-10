Manuel Neuer

Ging mit einer für ihn sehr unschönen Serie ins Spiel, hatte nämlich in fünf Spielen in Serie zwei Gegentore kassiert. Es sah dann eine Halbzeit lang nicht danach aus, dass sich diese Serie fortsetzt. Der einzige Schuss in Richtung seines Tores flog zu hoch und zu weit nach links. Nach der Halbzeit umso beschäftigter: Musste einmal klären, hatte knapp zwei Minuten einen ordentlichen Wutanfall - und krallte noch ein paar Minuten später einen Elfmeter aus der Ecke. Diesmal nur mit einem Gegentor - weil er den zweiten Elfmeter dann nicht halten konnte.