Manuel Neuer

Im Mittelpunkt eines dieser Konzerte, die ausschließlich aus Pfiffen bestehen. Wurde begrüßt mit Pfiffen, als er einen Ball fing. Wurde begleitet von Pfiffen, als er einen Rückpass annahm. Und wurde erst recht ausgepfiffen, als er sich bei einem Freistoß zu keiner Hektik verleitet sah. Wechselte übrigens im Jahr 2011 aus Schalke nach München. Und sonst so? Ziemlich solide, inklusive gelungenem Kopfball außerhalb des Strafraums. Tat, was er tun musste und tat nicht, was er nicht tun sollte - mit einer Ausnahme, als er beim Rauslaufen einen Fehlpass spielt. Als Burgstaller ihn später umkurvte und an den Pfosten schoss, hatte der Schalker im Abseits gestanden.