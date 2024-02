FC Bayern in der Einzelkritik:18 Ballkontakte für Harry Kane

FC Bayern in der Einzelkritik

Es war so gar nicht der Abend von Harry Kane.

Beim erschreckend harmlosen Auftritt der Münchner bleibt der Stürmer wirkungslos, Sacha Boey wird zweckentfremdet und foult aus purem Frust - und Manuel Neuer rennt hinterher. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Sebastian Fischer, Leverkusen

Manuel Neuer

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Meldete sich nach Knieproblemen am Abend vor dem Spiel fit. Bei all den Veränderungen, die Thomas Tuchel aus Respekt vor der Leverkusener Offensive vornahm, überraschte es fast, dass er den Nationaltorwart nicht als zusätzlichen Rechtsverteidiger oder auf der Doppelsechs aufbot. Neuer stand im Tor, sah von dort ständig Leverkusener auf sich zulaufen und musste einmal sogar einen Rückpass von Min-jae Kim parieren. Stürmte am Ende vergeblich mit und rannte durchs Mittelfeld zurück, als Jeremie Frimpong zum 3:0 ins leere Tor traf. Vielleicht war es schon im Februar das Bild der Saison.