FC Bayern in der Einzelkritik:Verwirrt? Goretzka doch nicht!

Von Thomas Hürner, Bremen

Sven Ulreich

Detailansicht öffnen Sven Ulreich (Foto: David Inderlied/Kirchner-Media/Imago)

Hält sich für die geeignete Zwischenlösung, solange Manuel Neuer verletzt fehlt - der für alle Transferfragen gegründete Ausschuss Sport und Manuel Neuer sehen das ähnlich. Man darf also davon ausgehen, dass diese Herren selten eingeschaltet haben, als Ulreich vor drei Jahren mal eine Zweitliga-Saison beim HSV absolvierte: Das war nix damals. Der Freitagabend in Bremen allerdings gab keinen Anlass zu Beanstandungen: Ulreich pflückte die Bälle sicher runter, wenn sie in den Strafraum flogen, und er hielt sie, wenn sie auf seinen Kasten kamen. So erwartet man sich eine stabile Nummer drei, bestimmt auch eine Nummer zwei - nur ist er halt voraussichtlich bis zum Winter die Nummer eins. Das aber wenigstens nicht mehr beim HSV.