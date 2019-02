Manuel Neuer

Kam für ein Spiel gegen Hertha BSC auf viel zu viele Ballkontakte. Hatte sich in den Kopf gesetzt, das Spiel nur über Süle und Alba zu eröffnen. Handelte sich deswegen in der ersten Halbzeit Schimpftiraden von Trainer Kovac ein, was ihn aber nicht zu beirren schien. In der zweiten Halbzeit dann zu weit weg, um diese überhaupt noch zu hören. Hielt in der Nachspielzeit den Sieg der Bayern fest.

(Archivbild)