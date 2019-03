Manuel Neuer

Nach grippalem Infekt rechtzeitig genesen. Hatte wie schon mehrfach in dieser Saison selten die Hände am Ball. Der erste gefährliche Schuss flog a) vorbei und kam b) nach einer Abseitsstellung. Hatte in der ersten Hälfte aber mehrfach die Füße am Ball, was in der Regel ohne größere Zwischenfälle ausging. Beim Gladbacher 1:2 hatte er dann weder Hände noch Füße am Ball, wobei die Ursache dafür eher in der Innenverteidigung lag. Später dann wieder mit wenig Hand-Ballkontakten, was bedeutete, dass Gladbach seltener bei ihm vorbeischaute.