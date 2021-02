Der Verteidiger verblüfft vorne, wankt aber hinten. Kimmich chippt zu harmlos, Neuer schimpft in sich hinein. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Carsten Scheele

Manuel Neuer

Einzig verbliebener Welttorhüter im Rumpfkader des FC Bayern, wo soll das nur hinführen? Hatte in der ersten Halbzeit wirklich sehr schlechte Laune. Zwei Gegentore, zweimal hatte Neuer nichts auszurichten, weil die zuvor gemachten Fehler der Mitspieler viel zu gravierend gewesen waren. Neuer schimpfte also ein wenig in sich hinein, wohl wissend, dass die Abwehr vor ihm normalerweise anders bestückt ist.

Niklas Süle

Hünenhaftester Rechtsverteidiger, seit diese Position im Weltfußball erfunden wurde. Flicks Experiment war der Personalnot geschuldet, aber auch dem Umstand, dass er Joshua Kimmich unbedingt im Mittelfeld halten wollte. Schon beim Frankfurter Führungstreffer wankte Süle riesenhaft umher, eine schnelle Bewegung von Amin Younes und Süles Abwehrseite war unheilbar ausgehebelt. Beim zweiten Tor war Süle ebenfalls zu spät dran. Schaltete sich dafür ins Offensivspiel ein, dribbelte verblüffte Gegenspieler aus, streute bei seinen Ausflügen hier und da lässig einen Übersteiger ein. Nächstes Mal bitte als Außenstürmer aufstellen.

David Alaba

Einzig verbliebener Innenverteidiger, der wohl zu Real Madrid wechselt. Erhielt vor dem Spiel eine mutmachende Nachricht: André Silva, bester Frankfurter Schütze der Saison, fiel mit einem Hexenschuss aus. Blöd nur: Younes, Kamada, Kostic und Jovic spielten trotzdem. Alaba stand also hinten drin und verfolgte in der ersten Halbzeit argwöhnisch, wenn der Ball wieder gefährlich über die rechte Seite kam. In der zweiten Halbzeit dann häufig weiter vorne zu finden. Hinten war ja kaum noch was los.

Jérôme Boateng

Rückte erstmals nach seiner verfrühten Abreise von der Klub-WM wieder in die Innenverteidigung. Machte vor dem Frankfurter Führungstor ein seeehr langes Bein, der Ball rutschte trotzdem vorbei zum freistehenden Kamada. Sah besser aus als Süle, immerhin, hatte aber auch das Glück, dass seine Gegenspieler seltener Younes oder Kostic hießen.

Alphonso Davies

Gelernter Linksverteidiger, hatte einen vergleichsweise ruhigen Nachmittag, da die Frankfurter erkannten, dass sie besser über die rechte Seite mit dem ungelernten Rechtsverteidiger Süle anlaufen sollten. Erlebte trotzdem eine sehr brenzlige Situation, als er Frankfurts Ragnar Ache in den Strafraum verfolgte, kurz vor dem Torschuss wohl dessen Beine touchierte, der Elfmeterpfiff aber ausblieb.

Joshua Kimmich

Versuchte, das Mittelfeld zu ordnen, was in dieser durchrüttelten Elf kein einfaches Unterfangen darstellte. Versuchte einen Chip wie bei seinem legendären Tor gegen Dortmund - diesmal fing Frankfurts Torsteher Kevin Trapp das Bällchen aber lockerleicht. Nett: Drückte Frankfurts erschöpftem Torschützen Younes einen Krampf aus der Wade.

Marc Roca

Rutschte bei der ersten Frankfurter Torannäherung aus und landete auf dem Hosenboden. Es blieb die prägendste Szene, da Roca es schaffte, die restliche Halbzeit weitgehend unerkannt durchs Mittelfeld zu schlurfen. Zur Pause ausgewechselt, für ihn kam Goretzka.

Leroy Sané

Zog ein paar sehr energische und langgezogene Sprints an, bei denen ihm kein Frankfurter folgen konnte. War aber auch nicht wirklich nötig, da Sané am Ende entweder den Ball verspringen ließ, einen suboptimalen Pass spielte oder den Ball sehr hoch über das Tor jagte. Zog in der zweiten Halbzeit dann einen Sprint an, bei dem plötzlich alles passte: Raumgewinn, zwei schnelle Haken, ein perfekter Pass zu Lewandowski. Schon lag der Ball im Tor.

Eric Maxim Choupo-Moting

Die Münchner Feinfußzentrale war einst das Revier von Thiago, anschließend von Leon Goretzka oder Thomas Müller. Jetzt, in Rumpfkaderzeiten, spielt hier Eric Maxim Choupo-Moting. Der wurde für andere Aufgaben verpflichtet, als in der Mitte rasant die Bälle zu verteilen. So richtig gefährlich war es dann auch nicht, was er anstellte. Beste Aktion: ein elegant ausgeführter Hackenschuss, nach Flanke von Sané. Ging aber knapp daneben.

Kingsley Coman

Hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Sané. Häufig schnell unterwegs, jedoch ebenso unglücklich, wenn eine gewinnbringende Flanke oder gar ein Torschuss angestanden hätte. Hatte in der zweiten Halbzeit mehrfach die Chance zum Ausgleich, einmal nach weitem Seitenwechsel von Sané. Doch Coman blieb sich treu: Er traf den Ball nicht richtig.

Robert Lewandowski

Hat gegen Frankfurts Martin Hinteregger schon bessere, aber auch schon schlechtere Nachmittage erlebt. Diesmal ging die erste Halbzeit klar an Hinteregger, weil Lewandowski kaum mal ein Ball erreichte. Dann traf er doch noch, Saisontor Nummer 26, gut für die Statistik, immerhin.

Leon Goretzka

Fehlte zuletzt dreimal, erst wegen seiner Coronainfektion, dann wegen einer Wadenblessur. Kam diesmal für Roca, hatte erheblichen Anteil daran, dass die Bayern wie verwandelt aus der Kabine zurückkehrten. Flankte, schoss, köpfte, jedoch ohne die allerletzte Fortune.

Ebenfalls eingewechselt: Lucas Hernández, Jamal Musiala und Javi Martínez.