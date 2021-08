FC Bayern in der Einzelkritik:Musiala tanzt schon wieder

Der 18-Jährige erzielt drei schöne Tore, Eric Maxim Choupo-Moting macht mit der Kapitänsbinde noch das vierte und in der Abwehr formiert sich der Richards-Richards-Riegel. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Martin Schneider

Sven Ulreich

Da wechselt er extra zurück nach München und im ersten Spiel steht er wieder im norddeutschen Landregen. War natürlich nicht in Bremen, sondern wurde beim HSV nicht glücklich, aber beim HSV werden ja viele Leute nicht glücklich. Ist nun wie schon in den Jahren 2015 bis 2020 geschätzter Vertreter des selten absenten Manuel Neuer. Erlebte ein nasses, aber entspanntes Spiel.

Omar Richards

Erster Einsatz für den FC Bayern. Was muss man über ihn wissen? 23 Jahre alt, kam ablösefrei vom englischen Zweitligisten FC Reading, ausgestattet mit einem Vierjahresvertrag, ist nicht zu verwechseln mit Chris Richards, neben dem er in der zweiten Halbzeit spielte und den Richards-Richards-Riegel bildete. Soll den Backup für Linksverteidiger Alphonso Davies geben, wenn Lucas Hernandez in der Innenverteidigung spielt und sollte nicht googeln, wie der FC Bayern manchmal mit Ersatzlinksverteidigern umgeht (Juan Bernat!).

Niklas Süle

Musste den Bremer Stürmer Oscar Garcia bewachen, der 2020 vom spanischen Viertligisten CD Olimpic de Xativa aus der Provinz Valencia wegen seiner Freundin nach Deutschland wechselte und in Oldenburg wohnt. Im Bremenpokal erzielte Garcia beim 1:14 beim TSV Farge-Rekum mal drei Tore, darunter das vorentscheidende 1:13. Gegen Süle war Garcia aber chancenlos.

Tanguy Nianzou

Hat das Image eines vielversprechenden Abwehrtalentes, das seinen Weg in die europäische Fußballspitze gehen wird. Deutete dieses Talent in manchen Bayern-Spielen an - am vergangenen Wochenende in Köln war keines dieser Spiele. Vielleicht auch deswegen in Bremen von Beginn an auf dem Platz, durfte sich neben Süle gefahrlos einspielen und könnte im Laufe der Saison auf ziemlich viel Einsatzzeit kommen, wenn Julian Nagelsmann die Dreierkette etabliert.

Bouna Sarr

Beobachtet möglicherweise aufmerksam die Transfergerüchtemeldungen, in denen steht, dass der FC Bayern einen Rechtsverteidiger sucht. Manchmal steht da auch, dass der FC Bayern dringend einen Rechtsverteidiger sucht, gerade in Kombination mit dem Namen des Gladbachers Jonas Hofmann. Ob das Bouna Sarr berührt, weiß man nicht. Er soll den Segen haben, den Klub zu verlassen, aber weil man ihm vergangenes Jahr einen guten Vertrag gegeben hat und erstmal jemand kommen muss, der in der Pandemie Sarrs Gehalt auch nur annähernd bezahlen kann, kann es auch gut sein, dass er weiter zumindest gegen die Bremer SVs dieser Welt zum Einsatz kommt. Schoss das 11:0.

Corentin Tolisso

Beobachtet möglicherweise auch die Transfergerüchtemeldungen und kann dort lesen, dass der FC Bayern gerne den zentralen Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verpflichten würde - aber erst, wenn man einen anderen Spieler abgeben kann. Kann sich denken, was das für ihn als zentralen Mittelfeldspieler übersetzt bedeutet, aber noch ist er da und falls Sabitzer nicht kommt und so lange Marc Roca verletzt ist, kann er mit Einsatzzeiten beim FC Bayern rechnen - Kimmich und Goretzka können ja nicht jedes Spiel machen. Schoss das 12:0.

Joshua Kimmich

Hat gerade seinen Vertrag bis 2025 verlängert und führte die Verhandlungen selbst und ohne Berater. Wenn man bedenkt, was andere Berater für Berater-Provisionen einstecken, könnte sich das für Kimmich allein schon deswegen gelohnt haben - außer natürlich, er hat für sich selbst als Berater keine Berater-Provision herausgehandelt. Dann wäre ein Berater natürlich hilfreich gewesen, wobei der dann wiederum eine Berater-Provision verlangt hätte ... aber egal. Der FC Bayern war jedenfalls gut beraten, mit ihm zu verlängern. Lieferte natürlich auch gegen den Oberligisten.

Leroy Sané

Es ist keine gute Woche für einen selbst, wenn der eigene Trainer ständig gefragt wird, ob er einen aufbauen müsse. Gegen Köln pfiffen ihn ein paar eigene Fans aus - seitdem wird das ganze Füllhorn an Sané-Themen ausgekippt. Wie ist seine Einstellung? Arbeitet er genug nach hinten? Sieht das nicht alles ein wenig lässig aus? So ein Spiel gegen einen Oberligisten ist da eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um mal ein paar Tore zu schießen, dann ist wieder ein bisschen Ruhe und Zeitungen können "Sané zeigt Trotzreaktion" titeln oder so. In der ersten Halbzeit mit zwei Torvorlagen, Nagelsmann ließ ihn dann so lange auf dem Platz, bis er in der 65. Minute sein Tor schießen konnte. Danach war Schluss - für Schlagzeilen in die eine oder andere Richtung reicht der Auftritt nicht.

Thomas Müller

Es wundert einen nicht mal mehr, dass er auch so ein Erstrundenspiel gegen den Fünftligisten ernst nimmt und seine Kommandos schreit, als ginge es mindestens mal gegen einen Zweitligisten. Durfte in der Pause im Trockenen bleiben.

Jamal Musiala

Vielleicht guckt Joachim Löw am Mittwochabend DFB-Pokal, vielleicht auch nicht, mittlerweile ist das für Musiala auch nicht mehr so wichtig, der neue Bundestrainer Hansi Flick kennt ihn eh besser als jeder andere Trainer. Löw setzte Musiala bei der EM noch auf die Tribüne, im Bremer Regen tanzte der 18-Jährige schon wieder die Abwehr aus und man weiß ja mittlerweile, dass er das mit Gegnern jeder Gewichtsklasse kann. Schoss drei schöne Tore, zwei nach ein Dribbling und ein Winkelhammer nach Körpertäuschung.

Eric Maxim Choupo-Moting

Ist wirklich der Traum jedes Kaderplaners. Erfüllt die Jobbeschreibung "Ersatzstürmer bei einem Spitzenklub" in allen Punkten. Sitzt ohne zu Murren auf der Bank? Check. Verbreitet trotzdem gute Stimmung? Check. Ist da, wenn er gebraucht wird? Check. Trifft fast immer, wenn Robert Lewandowski mal nicht da ist und trifft auch egal, ob der Gegner Paris Saint-Germain oder Bremer SV heißt. Traf dreimal und übernahm in der zweiten Halbzeit die Kapitänsbinde. Traf dann nochmal.

Einwechselspieler

Malik Tillmann

Erahnte einen fatalen Pass der Bremer Verteidigung, fing ihn ab und traf nur Sekunden nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 6:0. Guter Einstand für den 19-Jährigen gebürtigen Nürnberger.

Chris Richards

Spielte, wie erwähnt, in der Innenverteidigung und bildete mit Omar den Richards-Richards-Riegel.

Michael Cuisance

Zurück von seiner Leihe aus Marseille - aber ob er in München bleibt? Beobachtet auch die Transfergerüchtemeldungen und steuerte das 9:0 bei.

Serge Gnabry und Taylor Booth

Kamen auch noch