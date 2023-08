Bayern in der Einzelkritik

Hat am Sonntag seinen Premierentreffer in der Allianz Arena getroffen: Harry Kane.

Harry Kane trifft im ersten Bundesliga-Heimspiel zweimal, Leroy Sané deutet weiter seine starke Frühform an, und Sven Ulreichs neuer Konkurrent kommt per E-Auto. Die Bayern in der Einzelkritik.