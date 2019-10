Manuel Neuer

Torwartprobleme sind ja relativ. Neuer hat das viel diskutierte Problem namens Marc-André ter Stegen. Neuers Gegenüber am Samstag, Tomas Koubek, hat das Problem, dass er neulich über einen Rückpass getreten hat, was schon sein vierter grober Fehler vor einem Gegentor in dieser Saison war. Diesmal kamen allein in der ersten Halbzeit drei Fehler dazu. Neuer hatte dagegen kaum Probleme, außer mit einem Schuss von Philipp Max kurz vor Schluss - aber an diesem Nachmittag trotzdem genauso viele Gegentore wie Koubek kassiert.