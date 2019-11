Nun geht seine Zeit als Präsident und Aufsichtsrat zu Ende, Hoeneß will aber auch in Zukunft genau hinhören - er werde den Verein "wie eine Glucke bewachen", kündigte er an.

Historisch: Uli Hoeneß lässt nach 40 Jahren jetzt andere an der Vereinsspitze spielen - aber natürlich nach seinen Regeln. Es handelt sich um Gefolgsleute, die den Laden in seinem Sinne lenken sollen.

Uli Hoeneß hat Hansi Flick schon oft angerufen in seinem Leben, das erste Mal vermutlich 1985. Da war Flick ein junger, fleißiger Mittelfeldspieler in der dritten Liga, die damals noch Oberliga hieß. Flick spielte für den SV Sandhausen, und er hatte nie eine Nachwuchsakademie besucht, vorwiegend aus dem Grund, weil Nachwuchsakademien damals noch nicht erfunden waren. Man sei auf ihn aufmerksam geworden, sagte der junge, fleißige Manager Uli Hoeneß dem 19-jährigen Flick am Telefon, beim Spiel gegen Ludwigsburg werde man mal einen Beobachter vorbeischicken. "Talentscout" sagte damals kein Mensch.

Hansi Flick ist dann tatsächlich zum FC Bayern gewechselt, wo er fünf Jahre blieb und einmal, bei der Niederlage im Landesmeister- Finale 1987 gegen den FC Porto, auch prominent im Bild war. Er stand machtlos auf der Torlinie, als der Algerier Rabah Madjer sein berühmtes Hackentor erzielte.

Flick und Hoeneß haben einander nicht vergessen. Die Bayern haben Flick sehr geschätzt, als er acht Jahre lang Assistent von Bundestrainer Joachim Löw war und mit ihm Weltmeister wurde. Im Mai 2019 haben Hoeneß und Flick mal wieder telefoniert. Bekannt ist, dass Hoeneß fragte, ob er, Flick, sich vorstellen könne, als Assistenztrainer zum FC Bayern zu wechseln. Nicht bekannt ist, ob Uli Hoeneß auch sagte: Du, Hansi, wir brauchen dich vielleicht bald als Übergangschef, falls wir den Niko Kovac entlassen müssen. Wie gesagt: Es ist nicht bekannt. Aber wenn man sich so umhört: Unwahrscheinlich ist es nicht.

Die Bayern haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Ein Jahr des Umbruchs und der freiwilligen und unfreiwilligen Abschiede, ein Jahr, in dem sie die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen, aber auch vieles und viele verloren haben. Franck Ribéry und Arjen Robben haben ihre Flügel verlassen, Mats Hummels hat unter leichtem Grummeln das Abwehrzentrum geräumt und ist zurückgekehrt nach Dortmund. Niko Kovac hat im Herbst tatsächlich für Hansi Flick Platz gemacht - und noch etwas später im Herbst nahm dann sogar er selbst so etwas Ähnliches wie Abschied: Uli Hoeneß, 67.

Der FC Bayern ist Ende 2019 ein Verein, an den sich auch die Fans erst gewöhnen müssen. Gegen Liverpool spielten die Münchner bei der Niederlage in der Champions League so defensiv, als seien sie Union Berlin, die Trainer hießen Kovac und Flick, Thomas Müller war zeitweise nicht mehr Thomas Müller, in der Mannschaft spielten manchmal mehr Franzosen als Deutsche. Und Hoeneß ging - wobei: Dass Hoeneß auch wirklich weg ist, wenn er geht, das glauben die wenigsten. Am allerwenigsten glaubt das Uli Hoeneß.

Das Jahr 2019 wird dennoch als historisches Jahr in die Geschichte jenes Vereins eingehen, den Uli Hoeneß unbestätigten Gerüchten zufolge am 27. Februar 1900 selbst gegründet hat. 2019 ist das Jahr, in dem Hoeneß nach 40 Jahren Ballbesitz andere spielen lässt - aber natürlich spielen sie nach seinen Regeln und weniger nach jenen des Noch- Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge, dem Hoeneß seit ebenfalls fast vier Jahrzehnten in inniger Feindfreundschaft verbunden ist. Herbert Hainer, der ehemalige Chef von Adidas, wird Hoeneß als Präsident und Aufsichtsratschef nachfolgen, Oliver Kahn soll ab Januar 2020 in den Vorstand aufrücken und spätestens zum Jahresende 2021 den Vorsitz von Rummenigge übernehmen.

Es handelt sich um Hoeneß-Leute, die den Laden in seinem Sinne lenken sollen. Sie werden dabei bestimmt tatkräftig unterstützt werden von einem einfachen Aufsichtsratsmitglied namens Uli Hoeneß - auch bei der Entscheidung, wie lange Hansi Flick Trainer bleiben soll.

Christof Kneer ist Fußball-Chef in der SZ-Sportredaktion.