Ja, wer wird denn nun Trainer beim FC Bayern? Max Eberl gibt der Öffentlichkeit ein Rätsel auf - es ist der Versuch, die Debatte wieder an sich zu reißen. Auch im eigenen Klub will der Sportvorstand sicherheitshalber nicht mehr allzu viel verraten.

Von Christof Kneer, Stuttgart

Was für ein Bild war das! Halsbrecherisch und hoffentlich gut versichert stieg dieser Trainer in die steile Wand, er setzte vorsichtig Schritt um Schritt, warf einen prüfenden Blick aufs Wetter und stieg immer weiter. Er kletterte so lange, bis er statt eines Gipfelkreuzes tausend glückliche Gesichter erblickte.