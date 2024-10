Kommentar von Philipp Schneider

Weil beim FC Bayern immer alles mit allem zusammenhängt – der Sport, die Politik, der Trikotabsatz, die Brandung am Tegernsee – konnte der Zuhörer neulich im sogenannten Sofitel Barcelona Skipper für eine Sekunde durcheinandergeraten. In diesem Fünf-Sterne-Hotel stand Jan-Christian Dreesen, als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern so etwas wie dessen Skipper, zur Geisterstunde vor einem Buffet mit Ibérico-Schinken, Babyspinat und sehr viel Kürbis und raunte: „Wir haben jetzt einige schwere Aufgaben vor uns. Das Wichtigste ist, in solchen Momenten zusammenzustehen!“