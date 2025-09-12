„Mein Herz ist hier“: Nach Uli Hoeneß' Aussage, er sei „empfindlich“, erklärt Sportvorstand Max Eberl bei der Vorstellung von Zugang Jackson, was das Wort seiner Meinung nach bedeutet. Und dass er „never ever“ daran gedacht habe, hinzuschmeißen.

Von Philipp Schneider

Es lässt sich wahrlich nicht behaupten, Nicolas Jackson habe sich nicht vorbereitet auf die möglichen Schlaglöcher und Fettnäpfchen auf seiner ersten Pressekonferenz beim FC Bayern. „Ich weiß, dass er eine große Legende für den Klub ist“, flötete Jackson freundlich, als unweigerlich die Sprache auf Uli Hoeneß kam. „Ich kannte ihn schon vorher“, behauptete Jackson sogar, was ja durchaus nicht selbstverständlich ist für einen 24-jährigen Stürmer, der in Gambias Hauptstadt Banjul geboren wurde, kurz bevor Uli Hoeneß im fernen München damit beschäftigt war, die Baustelle einer Arena in Fröttmaning einzuweihen.