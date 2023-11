E-Sport beim FC Bayern:Mia daddeln jetzt mit

Von Sebastian Fischer

Wenn der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga antritt, gibt es keinen Zweifel daran, was Deutschlands Serienmeister erreichen möchte: gewinnen, immer und möglichst deutlich. Insofern ist es ungewöhnlich, was seit Mitte November in einem offiziellen Wettbewerb der Deutschen Fußball Liga geschieht, wenn auch nur beim virtuellen Fußball an der Konsole: Ein Team der Münchner spielt mit, aber ohne die üblichen Ambitionen. Jedenfalls, so teilt es der Klub mit, nehme der FC Bayern an der Virtual Bundesliga mit einem Fan-Team teil, ohne "genaue Ziele bezüglich der Platzierung am Ende der Saison".