Manuel Neuer

Sakra, wie soll man der Welt bloß beweisen, dass man besser ist als dieser ter Stegen, wenn die Düsseldorfer nicht in der Lage sind, auch mal aufs Tor zu schießen? Okay, da war dieser Fernschuss von Dawid Kownacki kurz nach der Pause - aber der war kaum der Mühe wert. Neuer freilich muss niemandem mehr was beweisen und wird sicher nicht nur aus Mitleid der deutsche EM-Torwart, passend zum Toten-Hosen-Songtitel: "Kein Gnadenbrot".