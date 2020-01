Den gefährlichsten Moment bei diesem kuriosen 2:5 in Nürnberg überstand der FC Bayern wenige Sekunden nach dem Pausenpfiff. Die zehn verbliebenen etablierten Feldspieler marschierten in die Kabine, erleichtert, dass sie diesen quälenden Nachmittag hinter sich gebracht hatten, nicht ruhmvoll zwar, aber auch nicht wirklich blamabel. Manuel Neuer, der Kapitän, jedoch ging nicht den direkten Weg, er lief erst zur Ersatzbank. Er streifte sich seine Torwarthandschuhe ab, den Blick auf die Kollegen auf der Bank fixiert, und dann passierte es. Manuel Neuer stolperte über eine dieser fiesen, wenige Zentimeter hohen Werbebanden. Ein Zucken ging durch Neuers Körper.

Ein verletzter Neuer, das wäre der Super-GAU gewesen an diesem Testspielnachmittag, ausgerechnet in dieser Phase, in der so viele Stammspieler dem FC Bayern fehlen, dass es gerade noch für eine Startelf reicht. In einer Phase dazu, in der Neuer in eine Diskussion verwickelt worden ist, in der es darum geht, ob er weiter jede Partie selbst spielen muss oder nicht hin und wieder eine Pause einlegen sollte - ab Sommer dann für den Schalker Zugang Alexander Nübel, den der Verein zu seinem Nachfolger auserwählt hat. Doch nachdem ein kurzes Zucken durch Neuers Körper gegangen war, marschierte er weiter, den Unfall hatte er unbeschadet überstanden, anders als die Bande, die wie aufgesprengt am Spielfeldrand herumlag.

In der zweiten Hälfte war für Neuer ohnehin eine Pause vorgesehen, ob er sich dagegen gewehrt hat, ist nicht überliefert - besänftigt haben dürfte ihn jedoch der Umstand, dass auch all seine Startelfkollegen in der Kabine blieben. Ersetzt wurden sie durch eine Auswahl, die ein bisschen einer U23 glich, ein bisschen auch einer U19. Und diese zweite Elf, die Trainer Hansi Flick übrig blieb, das gestand er selbst, war dann "einen Ticken überfordert" gegen den Drittletzten der zweiten Liga. Innerhalb von 31 Minuten kassierte diese Juniorenauswahl vier Gegentore, und so wurde aus einem auch schon bedenklichen 1:1-Pausenstand noch ein 2:5.

"Klar", sagte Flick, "mit dem Ergebnis kann ich nicht zufrieden sein", er bemängelte spielerische Defizite in der zweiten Hälfte, "aber", fügte er hinzu, "im Grunde ist es uns gelungen, die Spieler verletzungsfrei über das Wochenende zu kriegen". Das war es, was für ihn zählte.

Mit vier Punkten Rückstand geht der FC Bayern in die Rückrunde, die mit der Partie am kommenden Sonntag bei Hertha BSC beginnt. Doch während die Konkurrenz aus Leipzig und Dortmund über namhafte Zugänge für ihren jeweiligen, ohnehin kräftigen Kader nachdenkt beziehungsweise sie schon geholt hat, schleppen sich die Münchner durch die ersten Wochen des Jahres. In Nürnberg fehlten verletzt drei Innenverteidiger, zwei Flügelstürmer sowie ein Angreifer, hinzu kam Mittelfeldspieler Thiago, der zu Hause die Geburt seines zweiten Kindes erwartete. Diese Abwesenheiten reichten, um nur noch exakt zehn wirklich stammelfgeeignete Feldspieler im Kader zu haben. Und so verdeutlichte dieses Testspiel, warum Flick seit dem Jahreswechsel so beharrlich Zugänge fordert.

Der Startelf fehlte nach dem sechstägigen Trainingslager in Doha die Frische, "zum Teil", sagte Joshua Kimmich, habe das Ergebnis in Nürnberg "schon mit einer gewissen Müdigkeit in den Beinen und im Kopf zu tun". Er gestand jedoch: "Das ist natürlich immer eine schlechte Ausrede." Das, was den FC Bayern im Herbst unter Flick so stark gemacht hatte, die kollektive Vorwärtsverteidigung, die den Gegner weit in dessen Spielfeldhälfte gedrückt hatte, fehlte in Nürnberg. Schon in der ersten Hälfte der Partie habe seine Mannschaft "dem Gegner zu viel Platz gelassen und sie ihre Schnelligkeit ausnützen lassen", bemängelte Flick. "Bei Ballverlust müssen wir eine bessere Ordnung haben, einen besseren Zugriff." Und im zweiten Durchgang spielten dann Talente, die zumindest vor der Rückrunde 2020 noch weit weg sind von einem Stammplatz beim FC Bayern und sogar von den Nürnbergern immer wieder ausgekontert wurden. "Viele Alternativen gibt es nicht", sagte Flick.

In Berlin wird der Trainer wieder Thiago einsetzen können - dafür wird er aber auf den gelbgesperrten Kimmich verzichten müssen. Ansonsten könnte allenfalls noch Angreifer Robert Lewandowski zurückkehren, bei dem Stürmer "sieht es ganz gut aus, dass er dazukommen könnte", sagte Flick. Die Flügelspieler Gnabry und Coman, die Defensivspieler Hernández und Martinez dagegen werden womöglich noch bis in den Februar hinein fehlen. Die von Flick geforderten Zugänge sind bisher jedoch noch nicht gekommen, Sportdirektor Hasan Salihamidzic sieht anders als sein Trainer auch nicht ganz so dringenden Bedarf.

Am Freitag, beim Rückflug aus Katar, hat Flick daher darauf verwiesen, dass auch die Spieler sich diese Verstärkungen wünschen, ein strategisch kluger Zug - zumal Kimmich am Samstag sagte: "Wenn du wirklich bis zum Ende auf drei Hochzeiten tanzen willst, dann bist du schon darauf angewiesen, dass du mehr fitte Spieler hast." Der Klub wisse ja, dass die meisten Verletzten noch länger fehlen, fügte er hinzu, "und am Ende muss der Klub die Entscheidung treffen". Und Kimmich sagte: "Fakt ist, dass wir schon dünn besetzt sind, was die Breite angeht."

Flick kündigte an, dass er sich zu Wochenbeginn mit Salihamidzic zusammensetzen wolle, um zu "analysieren, was machbar ist und was nicht". Es gebe jedoch "keinen Grund, jetzt in Hektik zu verfallen. Wir haben eventuell ein, zwei Wochen, die wir überstehen müssen, bis der nächste Spieler wieder da ist". Und bevor all die Pessimisten das Ende der Meisterchancen des FC Bayern herbeiredeten, sagte Flick noch: "Wir haben eine gute Mannschaft, auch wenn es ein bisschen wenige sind. Es ist so, dass wir enorme Qualität haben, um auch in Berlin gewinnen zu können."

An Flicks Nervenstärke, das haben die ersten Tage des Jahres noch einmal gezeigt, wird der FC Bayern jedenfalls am Ende nicht gescheitert sein.