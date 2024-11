„Jan-Christian Dreesen hat den Vorstandsvorsitz in einer schwierigen Phase übernommen und die FC Bayern München AG in kurzer Zeit wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen“, erklärte der Vereinspräsident und Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer. Der 57-jährige Dreesen ist seit Februar 2013 Teil des Münchner Vorstands, nach zehn Jahren als Finanzchef trat er im Mai 2023 die Nachfolge des entlassenen Oliver Kahn als CEO an.

Jedoch machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass Dreesen bei den Bayern die Ablösung drohe. Sportvorstand Max Eberl hatte den Gerüchten jedoch einen Riegel vorgeschoben. Die Klubführung um Dreesen, Finanzboss Michael Diederich und ihn selbst „arbeite extrem vertrauensvoll und intensiv zusammen“, sagte Eberl.