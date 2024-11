Kommentar von Philipp Schneider

Ballkontrolle ist klasse. Wer permanent den Ball hat, der lässt den anderen nicht mitspielen. Lässt ihn hinterherlaufen. Ein bisschen doof aussehen. Es gibt eine sagenhafte Statistik, wonach der FC Bayern in der Kategorie Ballbesitz kürzlich die Weltherrschaft übernommen hat: In ihren Ligapartien kommen die Münchner aktuell auf eine Durchschnittsquote von 70,7 Prozent, gefolgt von Paris Saint-Germain (in der Witzliga „Ligue 1“) mit 67,8 Prozent, Barça (66,8) und Manchester City (63,9), dem Team von Pep Guardiola, dem Leonard Bernstein der Balleigentumsliebhaberei. Die Kompany-Bayern haben gerade so viel den Ball, dass sich die Zuschauer auf den Rängen fragen, ob die Gegner in Wahrheit Handballer sind, die darauf warten, dass die Regeln geändert werden.