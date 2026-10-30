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FC Bayern vor Duell mit BVBDie Liga der applaudierenden Gentlemen

Lesezeit: 5 Min.

Der FC Bayern ist jetzt so reich, dass er das neue Geld angeblich nicht einmal dafür benötigt, um mit Harry Kane (rechts) und Michael Olise zu verlängern.
Der FC Bayern ist jetzt so reich, dass er das neue Geld angeblich nicht einmal dafür benötigt, um mit Harry Kane (rechts) und Michael Olise zu verlängern.
Michael Nibel/HMB-Media/Imago

Sportlich wirkt der FC Bayern vor dem Clásico gegen Borussia Dortmund so verletzlich wie lange nicht. Aber was hilft es der Konkurrenz, wenn die Münchner mit goldenem Ball und neuem Geld immer weiter enteilen?

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

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Wie bei vielen großen Sätzen, so lässt sich auch bei diesem nicht mehr die exakte Herkunft ermitteln. Bei den Patentämtern ist kein Copyright hinterlegt, und der Spruch tut einem auch nicht den Gefallen, sich wie die meisten Fußball-Aphorismen direkt Otto Rehhagel zuordnen zu lassen. Die Forschung wird wahrscheinlich akzeptieren müssen, dass die geistige Urheberschaft ungeklärt bleibt und Hans-Joachim Watzke ebenso als Quelle genannt werden kann wie Rudi Völler, Oliver Mintzlaff, Klaus Allofs oder Horst Heldt. In unterschiedlichsten Funktionen und Vereinen haben all diese Klubfunktionäre schon mal diesen Satz gesagt:  „Wenn die Bayern mal schwächeln, müssen wir da sein.“ Eine leichte Abwandlung dieses Satzes („wenn die Großen mal schwächeln, müssen wir da sein“) wird übrigens einem ehemaligen Sportchef von Borussia Mönchengladbach zugeschrieben, Max Eberl.

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