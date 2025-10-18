Nach einer Halbzeit völliger Überlegenheit wird dem Tabellenführer beim 2:1-Sieg vom BVB in der zweiten Halbzeit viel abverlangt. Am Ende muss Harry Kane nach hinten eilen und mitkämpfen.

In diesem Spiel, das in Deutschland gerne der Klassiker genannt wird, sollte jetzt die zweite Halbzeit anfangen, aber eine Mannschaft fehlte. Der FC Bayern war schon da, Borussia Dortmund ließ noch auf sich warten. Und vielleicht erwischte sich so mancher Zuschauer in der Arena bei dem Gedanken, Niko Kovac habe seinem Team empfohlen, nach einer heillos unterlegenen ersten Hälfte lieber in der Kabine zu bleiben.