Aus dem Stadion von Sebastian Fischer

In der Kabine des FC Bayern haben sich in den vergangenen Monaten schon dramatische und entscheidende Szenen zugetragen. Neulich etwa, vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom, trat Thomas Tuchel bei einer Motivationsrede so heftig gegen eine Tür, dass er sich den Zeh brach. Die Bayern gewannen 3:0 und zogen ins Viertelfinale ein, es wirkte wie eine kleine Wende zum Guten in dieser insgesamt so enttäuschenden Saison.