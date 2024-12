Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Sollte Manuel Neuer, krankgeschrieben wegen einer kaputten Rippe, daheim am Tegernsee seinen Bayern am Fernseher zugeschaut haben, hat er sich möglicherweise nicht nur am standesgemäßen 5:1-Erfolg der Kollegen gegen Schachtar Donezk erfreut. Ihm könnten hin und wieder auch unheimliche Momente einer Vertrautheit entstanden sein, die ihn auf eine Zeitreise schickten: Dieser Ort, die Arena auf Schalke, war einst jahrelang seine sportliche und natürliche Heimat, und im Tor seines Teams stand jetzt ein Spieler, der manchen Stadionbesucher und womöglich auch den Fernsehzuschauer am Tegernsee an einen alten Bekannten erinnerte: den jungen Manuel Neuer nämlich.