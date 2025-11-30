Gute Nachricht für Menschen mit chronischen Einschlafschwierigkeiten: Für Betroffene haben die Krankenkassen ein umfangreiches Hilfspaket verabschiedet, das die Übernahme der Kosten für teure Sky- und Dazn- Fußball -Abonnements beinhaltet. Die Bundesliga erlebt aktuell die langweil…, Pardon, die längste Tabellenführung jemals.

Der FC Bayern hat seine Rekordspitzenreiterei von 43 Spieltagen zwischen März 1972 und Juni 1973 unter dem Trainer Udo Lattek soeben übertroffen, ist nun saisonübergreifend seit 44 Spieltagen unter dem Trainer Vincent Kompany Erster und hat den besten Zwölf-Spiele-Start der Historie hingelegt. In diesem Zusammenhang erlebt auch die eigentlich stets hyperventilierende Branche der Bundesliga-Berichterstatter eine Serie narkoleptischer Zwischenfälle auf Pressetribünen und in TV-Kabinen.

Zwar versuchte die durchtriebene Bayern-Mannschaft zuletzt durch drei 0:1-Rückstände in der Liga, ihrer Dominanz den fadenscheinigen Eindruck von Anfälligkeit zu verleihen, sie konnte letztlich aber nicht aus ihrer Haut und gewann auch gegen St. Pauli durch späte Tore. Vor allem langjährig erfahrene Bundesliga-Konsumenten mit bislang selbstbezahlten Fußball-Abonnements sollen diese Nachspielzeit unbekümmert verschlafen haben. Vor diesem Hintergrund und mit diesem Ansatz wollen die Krankenkassen Schlafgestörten künftig helfen. Und nicht nur ihnen. Im größten Fußballtherapiepaket der deutschen Gesundheitsbranche sollen auch Trainer mit VAR-Trauma, Ultras mit IMK-Syndrom und leidende Leser von Sportglossen medizinisch subventioniert werden.