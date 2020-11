München muss mit einem geschwächten Zentrum in der Champions League antreten. Im Spiel gegen Salzburg hängt nun umso mehr an Leon Goretzka.

Von Sebastian Fischer

Es war kalt, es regnete, es war ziemlich ungemütlich in Salzburg, es waren also die perfekten Voraussetzungen, um etwas zu beweisen. 2:2 stand es vor drei Wochen kurz vor Ende der Partie des FC Bayern beim Außenseiter aus Österreich, dessen Punktgewinn ein paar Minuten lang wie das passende Endergebnis aussah. Doch es waren diese Minuten, die Hansi Flick später zu einem Lob für einen seiner Spieler bewegten: Joshua Kimmich, sagte Flick, sei "einfach ein Mentalitätsmonster". Kimmich hatte zunächst das 3:2 in der 79. Minute mit einem Eckstoß vorbereitet, dann vier Minuten später das 4:2 mit einem Ballgewinn und einem Steilpass eingeleitet. 6:2 gewannen die Münchner.

An diesem Mittwoch trifft der FC Bayern erneut auf RB Salzburg, mit einem Sieg wäre der Titelverteidiger bereits nach dem vierten Spieltag fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Sollte es allerdings wieder ungemütlich werden, dann könnte das erneut etwas belegen: wie groß die Lücke ist, die der Ausfall des am Außenmeniskus operierten Nationalspielers Kimmich, 25, ins defensive Mittelfeld der Bayern gerissen hat. Erst im neuen Jahr wird Kimmich zurückerwartet.

Flick hat neulich nochmals erklärt, was sein Grundgedanke war, als er die Elf vor einem Jahr von Nico Kovac übernahm: Es ging ihm darum, das Zentrum des FC Bayern wieder stark zu machen. In die Mitte der inzwischen berühmten Achse zwischen Torwart Manuel Neuer und Angreifer Robert Lewandowski, vor Innenverteidiger David Alaba und hinter Thomas Müller, dorthin positionierte er den ehemaligen Rechtsverteidiger Kimmich. Mit ihm spielte damals, im Frühjahr 2020, der inzwischen zum FC Liverpool gewechselte Thiago. Rückblickend wurde damals wohl kaum mit der angemessenen Aufregung hingenommen, wie stark dieses Zentrum des späteren Triple-Gewinners war.

Der Spanier Marc Roca braucht offenbar noch Zeit, um sich an Bayerns Fußball zu gewöhnen

Was Thiago angeht, haben sie beim FC Bayern im Sommer noch einmal verdeutlicht bekommen, wie besonders seine Fähigkeiten einzustufen sind. Denn falls sie darüber nachdachten, wie der Spanier zu ersetzen sein könnte, mussten sie zu dem simplen Schluss gelangen, dass dies im Grunde nicht gelingen kann. Einen Spieler mit den speziellen Fähigkeiten Thiagos, der sich wie ein Entfesselungskünstler mit dem Ball am Fuß der Bewachung unzähliger Gegenspieler entziehen kann, war auf dem Markt schlichtweg nicht zu finden. Seine charakteristische Links-rechts-Körpertäuschung, seine Dribblings und zahlreichen Pässe, die dem FC Bayern im Ballbesitz auch in engen Spielen die Luft zum Atmen gaben, sind keine Bewegungen, die durch Nachahmen eingeübt werden können. Umso bemerkenswerter war es zu sehen, wie es Kimmich mit seinen Mitteln trotzdem gelang, dass in den ersten Wochen und Monaten der Saison nicht von Thiago die Rede war. Kimmich baute das Spiel aus der Defensive auf, dribbelte weniger, oft so gut wie gar nicht, suchte dafür aber mit den wiederum für ihn charakteristischen Chipbällen häufiger den direkten Weg zum Tor - und auch öfter und erfolgreicher als Thiago den Abschluss. Wenn Kimmich nicht am Ball auffiel, war es trotzdem unmöglich, seine herausragende Präsenz zu übersehen, mit der er das Bayern-Spiel ordnete und strukturierte.

Ein Spieler, der nun eine Hauptrolle dabei einnehmen soll, die Kimmich-Lücke zu füllen, saß am Dienstag in der Pressekonferenz. "Ich würde behaupten, dass ich auch schon mit Jo den Ball mal verteilt habe", sagte Leon Goretzka. Und er betonte natürlich, dass es der Anspruch der Mannschaft sei, auch den Ausfall eines so wichtigen Spielers kompensieren zu können.

Was das konkret bedeutet? Er, Goretzka, sei bereit, sich mehr am Spielaufbau zu beteiligen, auch defensivere Aufgaben zu übernehmen. Schon im ersten Spiel ohne Kimmich, beim 1:1 gegen Bremen am Samstag, als Goretzka nach 19 Minuten für den angeschlagenen Lucas Hernández kam und für Javi Martínez die Position als alleiniger Sechser vor der Viererkette übernahm, habe man das gesehen. "Ich weiß gar nicht, ob ich mal im gegnerischen Strafraum aufgetaucht bin", sagte er. Nun wird Goretzka demnächst aber wohl eher nicht Kimmich imitieren. Flicks präferierte Variante der kommenden Wochen dürfte die Nominierung von Corentin Tolisso neben Goretzka sein. Da beide aber die Position offensiver interpretieren, mit vielen Läufen zwischen den Strafräumen, könnte wie schon gegen Bremen mehr Spielaufbauarbeit auf die Innenverteidiger zukommen.

Gegen Salzburg wird Tolisso aber weiterhin ausfallen, genau wie Außenverteidiger Bouna Sarr und Innenverteidiger Niklas Süle, dem Flick nach dessen Quarantäne wegen eines positiven Corona-Tests und der anschließenden Reise mit der Nationalmannschaft Trainingsrückstand attestierte. Der Trainer muss sein Zentrum also ohne Thiago, ohne Kimmich und ohne Tolisso bauen. Marc Roca, 23, im Sommer als zusätzlicher Mittelfeldspieler verpflichtet, wäre vom Profil her eher eine defensivere Ergänzung. Doch der Spanier benötigt offenkundig noch Zeit zur Gewöhnung an den Münchner Fußball. Bleibt also Martínez, der sich im Sommer wohl schon in Gedanken aus München verabschiedet hatte.

Gegen Bremen, als er im Mittelfeld begann und nach Goretzkas Einwechslung in die Viererkette rückte, waren die Defizite des 32-Jährigen unübersehbar, als ihm Gegenspieler Joshua Sargent vor dem Gegentor einfach davonlief. Doch den einen oder anderen überraschenden Gegenbeweis hat er in dieser Saison auch schon angetreten. Vor drei Wochen zum Beispiel, im Regen von Salzburg, flog der Ball vor dem 5:2 in einem schönen Bogen in Richtung des Kopfballtorschützen Robert Lewandowski. Der Ball kam von Javi Martínez.