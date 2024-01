Von Maik Rosner

Schnee legte sich am Sonntag über das Vereinsgelände des FC Bayern, was Thomas Tuchels Sehnsucht nach Sonne und Wärme ebenso verstärkt haben dürfte wie die für München angekündigte Eiseskälte in dieser Woche. Doch bevor der Trainer mit seiner Mannschaft am kommenden Sonntag ins Trainingslager nach Faro an die milde Algarveküste im Süden Portugals reist, müssen die Münchner vor Beginn des zweiten Saisonteils der Bundesliga am Freitagabend gegen Hoffenheim mit den eher unangenehmen Arbeitsbedingungen in der Heimat vorliebnehmen.