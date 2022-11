Lucas Hernández war noch gar nicht ganz fertig zu Boden gesunken am Dienstagabend, er hatte sein schmerzverzerrtes Gesicht noch nicht mal in den Rasen gedrückt, schon gar nicht hatten sich die Ärzte des französischen Nationalteams hektisch zu ihm auf den Weg gemacht - da mussten erste kundige Menschen bereits ihre Ferndiagnosen ins Netz gestellt haben. Das Fehlen jeder Fremdeinwirkung, der sofortige Griff ans vordere Knie: Kreuzbandriss, kein Zweifel.

Man sollte sich hüten vor Ferndiagnosen, doch in diesem Fall hatten es die kundigen Menschen nicht allzu schwer. Und als Hernández dann, von den Ärzten gestützt, nach draußen humpelte, wusste wohl auch der französische Linksverteidiger, was ihn in den kommenden Monaten wieder mal erwarten würde bei seinem Verein. Und dort, beim FC Bayern, war sicher auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn noch vor der ersten Zeitlupe klar, worauf das hinauslaufen würde bei ihrem wackeren Dauerpatienten, in dessen aufwendig tätowierten, aber vor allem eben anfälligen Körper sie mal 80 Millionen Euro Ablöse investiert haben. Noch in der Nacht bestätigte der französische Verband alle Befürchtungen.

Detailansicht öffnen Die Bilder ähneln sich, die Diagnosen nicht: Auch Noussair Marzoui muss verletzt vom Feld, er hat sich offenbar an der Hüfte verletzt. (Foto: Carl Recine/Reuters)

Für Hernández, 26, war die WM damit nach acht Minuten vorbei, und auch diese Fußballsaison, in der er ja gerade erst einen Muskelbündelriss auskuriert hatte, den er sich gegen Barcelona in der Champions League zugezogen hatte. Auf dem Rasen ersetzte ihn sein jüngerer Bruder Theo, und seine Teamkollegen wirkten später angefasst: "So langsam macht das was mit einem", kommentierte Torwart Hugo Lloris die Verletzungsserie seines Teams, und vor allem Hernandez' Nebenleute in der Abwehr dürften gleich noch weiter gedacht haben: "Der Sieg ist auch für ihn", sagte Benjamin Pavard. "Als ich die Tränen in Lucas' Gesicht sah, hat mich das zusätzlich motiviert", sagte Dayot Upamecano. Frankreich hatte fast mit einer kompletten Abwehrreihe des FC Bayern begonnen, und den Teamkollegen dürfte bewusst gewesen sein, dass der Verlauf dieser WM schon kurz nach Beginn der Vorrunde nicht nur die Ziele ihres Nationalteams zu gefährden beginnt. Sondern auch die des FC Bayern.

Leroy Sané ist ja nun zumindest mal angeschlagen, Sadio Mané musste schon vor dem Auftakt passen, allmählich also dürften sie an der Säbener Straße eine Strichliste anlegen. Zumal es nur ein paar Stunden nach Hernandez' Diagnose die nächste schlechte Nachricht gab: In der Partie gegen Kroatien musste auch Münchens marokkanischer Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui nach einer Stunde verletzt vom Platz getragen werden. Die Ferndiagnostiker hatten es diesmal etwas schwerer, offenbar zog sich der 25-Jährige eine Blessur an der linken Hüfte zu.

Von Hernández' schwerer Verletzung seien sie alle geschockt, ließ 4000 Kilometer entfernt von Doha am Mittwoch Salihamidzic wissen. Im Gespräch mit dem Fachmagazin Kicker betonte er aber, dass für diesen Winter keine personellen Nachbesserungen geplant seien. Trotzdem, dies sei "ein schwerer Schlag für uns", twitterte auch Kahn. Beide bemühten sich um Optimismus: Hernandez sei "einer der internationalen Spitzenspieler mit dem stärksten Willen und Biss", so Kahn; "Lucas ist ein Kämpfer und wird stark zurückkommen", assistierte Salihamidzic. Und vor allem schnell: Schon am Donnerstag soll Hernandez den Heimflug antreten und nach einer Operation seine Reha in München beginnen. Einmal mehr.