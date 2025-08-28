Der FC Bayern gewinnt in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden erst in der Nachspielzeit mit 3:2 durch Harry Kane.

Das in der Nachspielzeit errungene 3:2 in Wiesbaden erinnert den FC Bayern früh in der Saison an die Schwächen aus dem Vorjahr: Effektivität und Absicherung.

Von Sebastian Fischer

Der Mann, der den FC Bayern in die Nähe einer Blamage gebracht hatte, sprach voller Ehrfurcht von seinem Münchner Lieblingsfußballer. Harry Kane, sagte Fatih Kaya, sei „ein Weltklassespieler, für mich ein Vorbild, einer der besten Stürmer der Welt, die es je gab. Ihn heute ganz nah zu sehen und zu erleben, war sehr schön“.