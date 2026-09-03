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Fußballer Bischof beim FC BayernGefahr, auch aus der zweiten Reihe

Lesezeit: 3 Min.

Spiel gedreht: Tom Bischof erzielt das 2:1 in Osnabrück für den FC Bayern.
Spiel gedreht: Tom Bischof erzielt das 2:1 in Osnabrück für den FC Bayern.
David Ebener/dpa

Tom Bischof war der Gewinner der Saisonvorbereitung des FC Bayern. Beim 4:1 in Osnabrück im DFB-Pokal trifft er, wird gelobt – und zeigt, was die Münchner in diesem Jahr noch besser machen könnte.

Von Sebastian Fischer, Osnabrück

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Der Fußballtrainer Timo Schultz ist gebürtiger Ostfriese, und wie es das Klischee will, liegt ihm eine nüchterne Betrachtung aufregender Geschehnisse nicht fern. „Jetzt war’s mal schön, gegen Bayern München zu spielen“, sagte er am Mittwochabend im Presseraum des VfL Osnabrück, während draußen vor dem Fenster die Profis des deutschen Meisters von ständig anschwellenden Fan-Rufen begleitet in den Mannschaftsbus stiegen. „Das ist dann der große Zirkus, der jetzt aber wieder rausfährt aus der Stadt, und das ist vielleicht ganz gut so.“ Vincent Kompany, der neben ihm auf dem Podium saß, lächelte.

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