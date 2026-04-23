Aus der Sicht des Schulmeisters ist die Steigerung des Wortes „extrem“ in der deutschen Sprache nicht vorgesehen, weil der Begriff an sich bereits Absolutheit ausdrückt. Aber der FC Bayern schert sich weder um die Schulmeister noch um die Grenzen der Begriffslehre. Im Frühjahr 2026 ist er in einem Zustand, da er nicht nur über Borussia Dortmund und dem Rest der Liga, sondern auch über dem Duden und dem Rest der Wörterbücher steht. Deswegen durfte am Mittwochabend in der Bayarena der Manager Max Eberl unwidersprochen und wahrheitsgemäß behaupten, das Bayern-Team habe sich im Pokalspiel bei Bayer Leverkusen „extremst dominant“ präsentiert, denn „extrem dominant“ hätte als Beschreibung halt wirklich nicht gereicht.