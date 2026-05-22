Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern im PokalfinaleManuel Neuer fällt aus

Fehlt im Pokalfinale: Bayern-Torwart Manuel Neuer.
Fehlt im Pokalfinale: Bayern-Torwart Manuel Neuer. Alexander Hassenstein/Getty Images

Der Torwart fehlt am Samstag im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart wegen muskulärer Probleme in der Wade. Er wird durch Jonas Urbig ersetzt.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Der Kapitän werde „aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade“ noch nicht wieder zur Verfügung stehen, teilte der Rekordpokalsieger am Freitag mit. Neuer werde aber wie die verletzten Serge Gnabry und Alphonso Davies mit zum Endspiel nach Berlin reisen.

Laut Sky befinde sich Neuer auf dem Wege der Besserung. Es bestehe aber ein Restrisiko, das er mit Blick auf die WM im Sommer nicht eingehen wolle. Er wird demnach am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) wie gewohnt von Jonas Urbig ersetzt. Weitere Torhüter im Münchner Kader sind Sven Ulreich und Jannis Bärtl.

MeinungEntscheidung für Manuel Neuer
:Der Eiertanz ist zu Ende, die Diskussion nicht

SZ PlusKommentar von Sebastian Fischer

Neuer war nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 am Donnerstag erstmals wieder von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert und ins Aufgebot für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) berufen worden. Das DFB-Team startet bereits am Mittwoch in Herzogenaurach die Vorbereitung auf das Turnier, Neuer ist von Nagelsmann als Nummer 1 eingeplant.

Der 40-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) verletzt. Neuer war in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Bereits dreimal in dieser Saison war der Keeper wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen. Für Urbig wird es in Berlin das 20. Pflichtspiel für die Bayern in dieser Saison, das dritte im Pokal.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

DFB-Aufgebot für die WM
:Julian Nagelsmanns wunderliche Reise nach Amerika

Nach der Kritik an seiner Kommunikation ist der Bundestrainer bei der Präsentation des WM-Kaders um versöhnliche Töne bemüht. Und doch beginnt die Vorbereitung mit ein paar Widersprüchen.

SZ PlusVon Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite