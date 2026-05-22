Der deutsche Fußball -Rekordmeister Bayern München muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Der Kapitän werde „aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade“ noch nicht wieder zur Verfügung stehen, teilte der Rekordpokalsieger am Freitag mit. Neuer werde aber wie die verletzten Serge Gnabry und Alphonso Davies mit zum Endspiel nach Berlin reisen.

Laut Sky befinde sich Neuer auf dem Wege der Besserung. Es bestehe aber ein Restrisiko, das er mit Blick auf die WM im Sommer nicht eingehen wolle. Er wird demnach am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) wie gewohnt von Jonas Urbig ersetzt. Weitere Torhüter im Münchner Kader sind Sven Ulreich und Jannis Bärtl.

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Neuer war nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 am Donnerstag erstmals wieder von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert und ins Aufgebot für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) berufen worden. Das DFB-Team startet bereits am Mittwoch in Herzogenaurach die Vorbereitung auf das Turnier, Neuer ist von Nagelsmann als Nummer 1 eingeplant.

Der 40-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) verletzt. Neuer war in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Bereits dreimal in dieser Saison war der Keeper wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen. Für Urbig wird es in Berlin das 20. Pflichtspiel für die Bayern in dieser Saison, das dritte im Pokal.