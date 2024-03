Kampf um FC-Bayern-Talent:Serbischer Verband will Pavlovic abwerben

Serbien hat den Versuch unternommen, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) das Talent Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern abspenstig zu machen. Eine Delegation des serbischen Verbandes FSS unter der Leitung von Teamdirektor Stevan Stojanovic weilte am vergangenen Wochenende in München und führte dort nach eigenen Angaben "intensive und konstruktive Gespräche" mit dem 19-Jährigen und dessen Eltern. Demnach sei der Familie der klare Plan aufgezeigt worden, den Mittelfeldspieler im März für die Länderspiele gegen Russland und Zypern zu berufen.

Pavlovic habe allerdings geantwortet, er wolle erst nach der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) eine Entscheidung über seine Zukunft als Nationalspieler treffen. "Wir haben dafür absolutes Verständnis", sagte Stojanovic und kündigte an: "Wir werden in Kontakt bleiben und hoffen, dass er ab Herbst das Trikot Serbiens tragen wird." Der DFB plant jedoch dem Vernehmen nach, den Youngster für die kommenden EM-Qualifikationsspiele der U21 gegen Kosovo (22. März) und Israel (26. März) zu nominieren.

Deutschlands U21-Trainer Antonio Di Salvo hat Pavlovic, der noch für die U20 auflaufen könnte, mehrfach im Stadion beobachtet, zuletzt am Dienstag in der Champions League gegen Lazio Rom (3:0). Pavlovic, der sich bei den Bayern einen Stammplatz im Mittelfeld erkämpft hat, wäre der erste Spieler des Rekordmeisters bei der U21 seit fast 18 Jahren. Der bislang letzte war Torhüter Michael Rensing 2006.