Declan Rice und der FC Bayern:Sie saßen schon bei ihm auf der Couch

Von Sven Haist, Christof Kneer und Philipp Schneider, London

Die dreiköpfige Münchner Reisegesellschaft hatte sich einiges vorgenommen für ihren Kurztrip nach England. Zwar hatte sie keinen "London Pass" gebucht, mit dem sich 90 touristische Hotspots in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs besichtigen lassen - von Madame Tussauds über Westminster Abbey bis zum Wembley Stadion. Die Reisegruppe hatte nicht einmal vor, sich an Orte zu begeben, an denen sie erst stundenlang in einer Queue würde warten müssen; ihr schwebte vielmehr ein exklusives Touristenprogramm ohne Warterei vor, das dennoch mit hoffentlich unvergesslichen Eindrücken vollgestopft sein würde.