Alphonso Davies ist am Dienstag ins Mannschaftstraining von Bayern München zurückgekehrt. Der kanadische Fußball-Nationalspieler nahm rund 45 Minuten lang an verschiedenen Übungen mit seinen Mitspielern teil, danach stand Einzeltraining auf dem Programm. Davies, 21, fehlt seit Anfang des Jahres wegen Anzeichen einer Herzmuskelentzündung. Trainer Julian Nagelsmann rechnet damit, dass er den Linksverteidiger beim Rückspiel der Champions League am 12. April gegen den FC Villarreal wieder einsetzen kann.